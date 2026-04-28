Игорь Бабушкин вручил награды лучшим сотрудникам органов местного самоуправления Астраханской области

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников местного самоуправления, прошло в Астраханской государственной филармонии. Губернатор Игорь Бабушкин назвал праздник данью уважения тем, кто каждый день посвящает служению людям, решению насущных проблем поселка, района, города.

«Именно нашими с вами усилиями формируется вера людей в завтрашний день, желание жить и трудиться на своей малой Родине. Особые слова благодарности – ветеранам муниципальной службы», – подчеркнул глава региона.

Почетного знака губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» удостоен глава Красноярского муниципального округа Сергей Светлов.

Почётную грамоту главы региона получили сотрудники органов местного самоуправления Енотаевского, Лиманского, Черноярского, Красноярского муниципальных округов, Володарского, Наримановского, Приволжского, Икрянинского районов.

Решением Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) медалью «За развитие местного самоуправления» наградили председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Астраханской области», главу Камызякского района Михаила Черкасова, который в свою очередь, вручил награды от ВАРМСУ.В 2019 году была учреждена Всероссийская Ассоциация развития местного самоуправления, и Ассоциация «Совет муниципальных образований Астраханской области» стала ее частью и одним из 89 регионов страны, которые работают на благо жителей.