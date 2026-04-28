Астраханская область готовится к проведению «Бессмертного полка», в котором в День Победы примут участие тысячи жителей

28 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область готовится к проведению «Бессмертного полка», в котором в День Победы примут участие тысячи жителей

В этом году 9 мая пройдет народное шествие «Бессмертный полк». Жители города Астрахани и Астраханской области, гости региона, детские и молодежные общественные объединения, образовательные организации Астраханской области, трудовые коллективы, поисковые отряды пройдут торжественным шествием.

Шествие «Бессмертного полка» начнется сразу после торжественного построения войск Астраханского гарнизона, которое начнется в 10:00. Маршрут шествия пройдет по улице Тредиаковского и повернет на улицу Ленина.

бессмертный полк 9 мая день победы(2017)|Фото: Накануне.ru

Помогать в организации и проведении акции привлечены более 700 волонтеров общественных организаций. Они будут готовить трибуны и помогать рассаживать гостей, сопровождать ветеранов, формировать и направлять колонны шествия, оказывать медицинское сопровождение, помогать на раздаче воды и контрольно-пропускных пунктах, а также помогать в медиасопровождении.

В 2026 году акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет в смешанном формате. «Бессмертный полк на стадионе» — при проведении спортивных мероприятий включить блок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (это текстовая информация в приветствии, исполнение праздничных песен, приветственный выход команд). Организовать процесс так, чтобы спортсмены, судьи, зрители приходили на стадион с фотографиями своих ветеранов).

«СВОи родные» — в преддверии Дня Победы ветераны и участники специальной военной операции могут разместить в социальных сетях видеоролики, в которых они рассказывают о героях своей семьи и о себе, как о продолжателях дела своих дедов и прадедов.

«Бессмертный полк: фото героя на одежде» — фотографию ветерана можно распечатать самостоятельно непосредственно на одежде или поместить её в файл и закрепить на одежде.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Бессмертный полк в социальных сетях» — каждый желающий может выложить биографию своего отца, деда или прадеда — как участника Великой Отечественной войны, так и труженика тыла, партизана или подпольщика, малолетнего узника нацистских концлагерей на личных страницах в социальных сетях.

«Стена Памяти» — данный формат организует в нашем регионе «Волонтеры Победы Астраханской области», каждый желающий может прийти в организованное место и разместить портрет своего героя.

«Бессмертный полк" в школах и детских садах, в вузах и ссузах»:в рамках проведения формата рекомендовано в детских садах и общеобразовательных организациях региона запланировать тематические мероприятия в помещениях, украшенных символами Великой Победы — георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов, а также использовать формат Бессмертного полка — «Стена Памяти».

«Бессмертный полк на транспорте» — рекомендуется размещать портреты на различных видах транспорта (личном, служебном, общественном, водном и воздушном).

«Автопробег Бессмертного полка» — в рамках формата будет организовано следование личного автомототранспорта, украшенного флагами России, Бессмертного полка России, Знаменем Победы и портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО по центральным улицам города.

«Трансляция портретов ветеранов» — 9 мая, в День Победы, в каждом субъекте Российской Федерации предлагается организовать трансляцию видеоряда с портретами ветеранов, проживавших в округе, который в течение всего дня 9 мая будет транслироваться в медиаполе.

«Бессмертный полк на передовой» — в преддверии Дня Победы участники специальной военной операции на передовых позициях почтят память своих дедов и прадедов — победителей Великой Отечественной войны и запишут видеопоздравления для ветеранов ВОВ и своих родных.

Теги: бессмертный полк, волонтеры, георгиевская лента


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети