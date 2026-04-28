Астраханская область готовится к проведению «Бессмертного полка», в котором в День Победы примут участие тысячи жителей

В этом году 9 мая пройдет народное шествие «Бессмертный полк». Жители города Астрахани и Астраханской области, гости региона, детские и молодежные общественные объединения, образовательные организации Астраханской области, трудовые коллективы, поисковые отряды пройдут торжественным шествием.

Шествие «Бессмертного полка» начнется сразу после торжественного построения войск Астраханского гарнизона, которое начнется в 10:00. Маршрут шествия пройдет по улице Тредиаковского и повернет на улицу Ленина.

Помогать в организации и проведении акции привлечены более 700 волонтеров общественных организаций. Они будут готовить трибуны и помогать рассаживать гостей, сопровождать ветеранов, формировать и направлять колонны шествия, оказывать медицинское сопровождение, помогать на раздаче воды и контрольно-пропускных пунктах, а также помогать в медиасопровождении.

В 2026 году акция «Бессмертный полк» в регионе пройдет в смешанном формате. «Бессмертный полк на стадионе» — при проведении спортивных мероприятий включить блок, посвященный Победе в Великой Отечественной войне (это текстовая информация в приветствии, исполнение праздничных песен, приветственный выход команд). Организовать процесс так, чтобы спортсмены, судьи, зрители приходили на стадион с фотографиями своих ветеранов).

«СВОи родные» — в преддверии Дня Победы ветераны и участники специальной военной операции могут разместить в социальных сетях видеоролики, в которых они рассказывают о героях своей семьи и о себе, как о продолжателях дела своих дедов и прадедов.

«Бессмертный полк: фото героя на одежде» — фотографию ветерана можно распечатать самостоятельно непосредственно на одежде или поместить её в файл и закрепить на одежде.

«Бессмертный полк в социальных сетях» — каждый желающий может выложить биографию своего отца, деда или прадеда — как участника Великой Отечественной войны, так и труженика тыла, партизана или подпольщика, малолетнего узника нацистских концлагерей на личных страницах в социальных сетях.

«Стена Памяти» — данный формат организует в нашем регионе «Волонтеры Победы Астраханской области», каждый желающий может прийти в организованное место и разместить портрет своего героя.

«Бессмертный полк" в школах и детских садах, в вузах и ссузах»:в рамках проведения формата рекомендовано в детских садах и общеобразовательных организациях региона запланировать тематические мероприятия в помещениях, украшенных символами Великой Победы — георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов, а также использовать формат Бессмертного полка — «Стена Памяти».

«Бессмертный полк на транспорте» — рекомендуется размещать портреты на различных видах транспорта (личном, служебном, общественном, водном и воздушном).

«Автопробег Бессмертного полка» — в рамках формата будет организовано следование личного автомототранспорта, украшенного флагами России, Бессмертного полка России, Знаменем Победы и портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО по центральным улицам города.

«Трансляция портретов ветеранов» — 9 мая, в День Победы, в каждом субъекте Российской Федерации предлагается организовать трансляцию видеоряда с портретами ветеранов, проживавших в округе, который в течение всего дня 9 мая будет транслироваться в медиаполе.

«Бессмертный полк на передовой» — в преддверии Дня Победы участники специальной военной операции на передовых позициях почтят память своих дедов и прадедов — победителей Великой Отечественной войны и запишут видеопоздравления для ветеранов ВОВ и своих родных.