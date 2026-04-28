Астраханская область
Стали известны победители регионального астраханского этапа «Зарницы 2.0»

Всего в региональном этапе игры участвовали около 400 участников в составе 39 команд. Программа игры включала строевую подготовку, ориентирование на местности, оказание первой помощи, сдачу нормативов по физической подготовке, а также сборку и разборку оружия, огневую подготовку на тренажерах и комплексные командные эстафеты, требующие взаимовыручки.

Победителями в младшей возрастной категории стала команда «Тайфун Первые» из Гимназии № 1. В средней и старшей категориях первенство завоевала команда «Правый берег» СОШ № 55. Первое место в специальной категории присуждено команде АКВТ Троян из Астраханского колледжа вычислительной техники.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась на базе военного учебного центра при Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева. Ценные призы и подарки победителям вручили министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Виктория Шувалова, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Павел Мамонтов, а также главный судья соревнований, капитан 1 ранга, ветеран СВО и участник кадровой программы «Победоносец» Эльчин Алиев.

«Состязания «Зарница 2.0» —это не просто проверка физической подготовки, но и настоящий экзамен на умение работать в команде, брать на себя ответственность и быстро принимать решения. Уверена, что каждый из вас проявил свои лучшие качества», — отметила Мария Шалак.

«Наблюдая за действиями ребят на этапах — от тактической медицины до огневой подготовки, — я испытываю гордость. Они действуют осознанно и слаженно. «Зарница» сегодня — это полигон для отработки навыков, которые действительно пригодятся защитнику Отечества», — прокомментировал Эльчин Алиев.

 

