СМИ: Минцифры работает над отслеживанием посещения россиянами заблокированных сайтов

Минцифры России работает над проектом взимания дополнительной платы за иностранный мобильный трафик.

"Предлагается: накрыть все передвижения российских пользователей по иностранному интернету и заблокированным сайтам + продолжать давление на VPN-сервисы + брать монету за скроллинг запрещённой ленты", - так описывает ситуацию в ведомстве Telegram-канал Mash, ссылаясь на некий документ, разработанный министерством.

В апреле появились слухи о том, что Минцифры потребовало от операторов с 1 мая 2026 года ввести плату для абонентов за мобильный VPN-трафик (такой трафик операторы связи видят как международный). По данным "Ведомостей", вопрос нормативно не урегулирован, но власти все равно настойчиво просили телеком-сектор ввести плату. Процесс застопорился из-за технических моментов.

Источники на рынке сообщают, что операторы технически не готовы с 1 мая взымать плату с абонентов из-за сложностей настроек биллинговых систем, которые тарифицируют услуги связи. Также операторы должны будут разработать тарифы, предупредить о них пользователей.

Другой инсайдер говорит, что нет никакой ясности с тем, что должен делать оператор в случае неоплаты абонентом повышенного трафика: замедлять его скорость, отключать интернет или начислять долг и списывать средства со счета автоматически.