ОАЭ выходят из ОПЕК после 60 лет членства в организации

Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ после 60 лет членства в этой нефтяной группе. Согласно сообщению государственного информагентства WAM, ОАЭ планируют перестройку энергетической стратегии после войны с Ираном. В руководстве страны считают, что выход ОАЭ из ОПЕК с 1 мая позволит Эмиратам удовлетворить меняющийся спрос. Также страна намерена постепенно наращивать производство нефти.

ОПЕК и ОПЕК+ - объединения крупнейших мировых производителей нефти, координация между которыми помогает регулировать ценовую политику на энергоресурсы в мире.

По состоянию на начало 2025 года в состав ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти) входили 12 государств: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея.