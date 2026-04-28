Часть Туапсе осталась без воды из-за пожара на НПЗ

Часть жителей Туапсе осталась без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ, где произошел пожар. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По информации властей, в зону отключения воды попали более 25 улиц, школа, а также два села.

Уточняется, что с 18:00 до 19:00 водоснабжение будет возобновлено, чтобы жители могли запастись для бытовых нужд.

Минувшей ночью на нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что спасатели вывозят жителей ближайших к предприятию домов в безопасное место. Жителям Туапсе, особенно тем, кто находится в микрорайоннах Грознефть, Сортировка, Звездный, рекомендовали "при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы".