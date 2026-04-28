Суд в Москве оштрафовал "Википедию" на 3,5 млн рублей

Таганский районный суд Москвы вынес решение по делу против компании Wikimedia Foundation, которая управляет электронной библиотекой "Википедия". Судья признал организацию виновной в нарушении административного кодекса за отказ удалять запрещенную в России информацию. Об этом сообщил официальный Telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Хотя власти не уточнили, какие именно статьи стали поводом для разбирательства, компания теперь обязана выплатить государству 3,5 млн рублей.

Суд принял решение о взыскании штрафа 27 апреля. Юридическим основанием стала ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, которая наказывает владельцев сайтов за игнорирование требований закона. Wikimedia Foundation уже не первый раз сталкивается с подобными санкциями, так как компания регулярно оставляет на портале сведения, которые российские регуляторы считают недопустимыми. Теперь у организации есть время, чтобы обжаловать этот вердикт или перечислить назначенную сумму в бюджет.

