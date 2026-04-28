Лжеполицейские в ХМАО вымогали полмиллиона рублей у жителя Лангепаса

В феврале полиция Югры задержала группу людей, причастных к вымогательству. Как сообщили в пресс-службе полиции региона, при оперативных мероприятиях выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже был замешан в подобном преступлении. При поддержке Росгвардии задержали двоих его подельников.

Полицейские установили, что сообщники под предлогом несуществующего преступления вымогали у 25-летнего жителя Лангепаса 500 000 рублей. По словам потерпевшего, один из преступников представился сотрудником полиции и, угрожая предметом, похожим на оружие, потребовал деньги за якобы незаконный оборот наркотиков. Мужчина не занимался таким делом, но злоумышленники начали его избивать. У югорчанина отобрали телефон и попытались взять кредит через банковское приложение, но им отказали.

Вымогатели дали потерпевшему три дня, чтобы собрать деньги. Мужчина, не имея возможности и опасаясь за жизнь, покинул город.

Следственный отдел ОМВД России по Лангепасу возбудил уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

На время следствия фигурантов заключили под стражу. Ведётся работа по выявлению всех эпизодов их преступной деятельности и установлению других причастных к вымогательству.