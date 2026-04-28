Преподаватель УрФУ, оскорбившая ребенка в соцсетях, ушла из университета

После новости о преподавательнице Уральского федерального университета, опубликовавшей пост с оскорблениями в адрес ребенка, в вузе собрали комиссию по этике, где обсудили поведение своего сотрудника. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, накануне заседания преподаватель написала заявление по собственному желанию.

"Комиссия по этике сегодня рассмотрела вопрос. Члены комиссии отметили недопустимость подобного поведения для сотрудника университета. Руководителям структурных подразделений будет рекомендовано разобрать с коллективами ситуацию и довести позицию комиссии до всех сотрудников. При этом преподаватель ещё накануне заседания написала заявление на увольнение по собственному желанию", — рассказали в вузе.

Напомним, что старший преподаватель одной из кафедр УрФУ опубликовала в своих социальных сетях пост, где нелестно высказалась о внешности дочери бывшего студента. Она назвала ребенка "страшненькой", а после упомянула, что та азербайджанка. Родители девочки написали заявление в прокуратуру, а после о посте написали и в СМИ. Сотрудница УрФУ уверяла, что не хотела никого оскорблять.