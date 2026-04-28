Спортсмены РМК выиграли кубок Российского падел-тура в Москве

Уральские спортсмены снова взяли трофей в Российском падел-туре в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, третий этап Российского падел-тура "Московская весна" прошел в столице с 23 по 26 апреля. Спортсмены Академии падел РМК в третий раз подряд забрали кубок на этом турнире.

В финале Дмитрий Мягков и Николай Манюков в трех сетах обыграли Савелия Тулупова и Карлоса Торреса.

"Было тяжело, но с помощью тактики, стратегии и взаимодействия мы смогли одолеть соперников в трех сетах. Очень ровный матч. Мы довольны. Спасибо всем, кто болел", - рассказал Дмитрий Мягков.

От Академии падел РМК в соревнованиях участвовали еще пять спортсменов. Они успешно прошли в финальные стадии дополнительного турнира.

Напомним, что предыдущие два этапа Российского падел-тура выиграли уральские спортсмены Максим Колобов и Николай Манюков.

Справка

Российский падел-тур (РПТ) – это серия престижных национальных турниров под эгидой Федерации падела России. Тур помогает развивать этот молодой вид спорта и выявлять сильнейших игроков. Он состоит из этапов категорий A, B и C для профессионалов и любителей и включает в себя также такие крупные события, как чемпионат и Кубок России. По результатам РПТ и других турниров формируется национальный рейтинг игроков.