Константин Бабкин: Новые стимулы для роста экономики связаны со сменой парадигмы развития 

28 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: пресс-служба Московского экономического форума

Константин Бабкин: Новые стимулы для роста экономики связаны со сменой парадигмы развития 

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выхода экономики на более высокие и устойчивые темпы роста. Накануне на ежегодном заседании Совета законодателей он призвал вносить свои предложения по стимулам экономического роста.

А ранее, 15 марта, Путин уже заявлял, что ждет таких предложений от кабмина и ЦБ. Глава государства констатировал, что экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд, ВВП в январе – феврале сократился на 1,8%, что оказалось ниже ожиданий правительства и Центробанка, и динамика обрабатывающей отрасли, промпроизводства в целом и строительства "ушли в минус".

Председатель Московского экономического форума, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин в своем канале в MAX отмечает, что торможение экономики действительно налицо, это чувствуют на себе многие машиностроительные предприятия.

"Торможение экономики налицо. Общаюсь с директорами машиностроительных заводов — все на нервах. Идет снижение продаж даже на фоне кризисного прошлого года. При этом все базовые условия для того, чтобы страна динамично развивалась, по-прежнему имеются", — прокомментировал Бабкин.

Для того, чтобы появились новые стимулы экономического роста, надо сменить парадигму, потому что прежняя парадигма "охлаждения" экономической активности пока сохраняется. Более того, фокус финансовых властей до сих пор направлен на экспорт сырья как базу для экономической стабильности, а несырьевое производство в это время подавляется, и совершенно напрасно.

"Найти новые стимулы для роста экономики — совершенно правильное поручение! И для этого нужно менять подходы, нужно сменить парадигму мышления. Не экспорт сырья, не накопление денег, не борьба с инфляцией, а ускоренное и диверсифицированное промышленное развитие", — отмечает Константин Бабкин.

По мнению промышленника, оптимальным способом борьбы с инфляцией является увеличение предложения через стимулирование производства и конкуренции, а главенствующим принципом фискальной системы должно быть наращивание поступлений в бюджет не через повышение налоговых ставок, а за счет роста налоговой базы, то есть создания благоприятных условий для роста производства. Кроме того, в существующих условиях России было бы полезнее снять с себя все обязательства в рамках ВТО и не продолжать следовать этим ограничениям.

"Верю, что, как только предложения, направленные на развитие несырьевого производства, начнут претворяться в жизнь, начнется экономический рост", – отметил Константин Бабкин в своем канале в MAX.

Теги: Константин Бабкин, рост экономики, Владимир Путин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети