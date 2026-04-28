Константин Бабкин: Новые стимулы для роста экономики связаны со сменой парадигмы развития

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выхода экономики на более высокие и устойчивые темпы роста. Накануне на ежегодном заседании Совета законодателей он призвал вносить свои предложения по стимулам экономического роста.

А ранее, 15 марта, Путин уже заявлял, что ждет таких предложений от кабмина и ЦБ. Глава государства констатировал, что экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд, ВВП в январе – феврале сократился на 1,8%, что оказалось ниже ожиданий правительства и Центробанка, и динамика обрабатывающей отрасли, промпроизводства в целом и строительства "ушли в минус".

Председатель Московского экономического форума, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин в своем канале в MAX отмечает, что торможение экономики действительно налицо, это чувствуют на себе многие машиностроительные предприятия.

"Торможение экономики налицо. Общаюсь с директорами машиностроительных заводов — все на нервах. Идет снижение продаж даже на фоне кризисного прошлого года. При этом все базовые условия для того, чтобы страна динамично развивалась, по-прежнему имеются", — прокомментировал Бабкин.

Для того, чтобы появились новые стимулы экономического роста, надо сменить парадигму, потому что прежняя парадигма "охлаждения" экономической активности пока сохраняется. Более того, фокус финансовых властей до сих пор направлен на экспорт сырья как базу для экономической стабильности, а несырьевое производство в это время подавляется, и совершенно напрасно.

"Найти новые стимулы для роста экономики — совершенно правильное поручение! И для этого нужно менять подходы, нужно сменить парадигму мышления. Не экспорт сырья, не накопление денег, не борьба с инфляцией, а ускоренное и диверсифицированное промышленное развитие", — отмечает Константин Бабкин.

По мнению промышленника, оптимальным способом борьбы с инфляцией является увеличение предложения через стимулирование производства и конкуренции, а главенствующим принципом фискальной системы должно быть наращивание поступлений в бюджет не через повышение налоговых ставок, а за счет роста налоговой базы, то есть создания благоприятных условий для роста производства. Кроме того, в существующих условиях России было бы полезнее снять с себя все обязательства в рамках ВТО и не продолжать следовать этим ограничениям.

"Верю, что, как только предложения, направленные на развитие несырьевого производства, начнут претворяться в жизнь, начнется экономический рост", – отметил Константин Бабкин в своем канале в MAX.