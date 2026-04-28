Россияне, использующие VPN, ищут в сети то, что враг говорит – глава СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что россияне, использующие VPN, ищут в сети не другую точку зрения, а то, "что враг говорит". Правозащитник полагает, что в этом "есть что-то противоестественное".

Также Фадеев прокомментировал ситуацию с отключением мобильной связи. "Мы войну ведем, и есть проблемы безопасности. Есть реальные проблемы, связанные с отключением связи. Конечно, здесь власти должны реагировать адекватно", - цитирует Фадеева газета "Ведомости".

Ранее стало известно, что число скачиваний VPN-приложений пользователями из РФ в Google Play выросло за месяц в 14 раз – до 9,2 млн в марте (данные Digital Budget). За год (март 2025 – март 2026) было 35,7 млн скачиваний, большая часть которых пришлась на первый квартал 2026-го.