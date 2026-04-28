Жителям Туапсе рекомендовали выходить на улицу в респираторах

Жителям Туапсе, особенно тем, кто находится в микрорайоннах Грознефть, Сортировка, Звездный, рекомендовали "при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы".

Из-за сильного пожара на НПЗ, начавшегося в результате атаки беспилотников, "в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности", сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На время тушения пожара гражданам рекомендовали по возможности не ходить на улицу, не открывать окна, промывать нос, горло и глаза, отказаться от контактных линз и т.д.

"Если почувствовали себя плохо, появились признаки одышки, кашель, обострились хронические заболевания – необходимо обратиться к врачу в ближайшее медицинское учреждение", - порекомендовали в штабе.

Там также отметили, что с сегодняшней ночи не было случаев обращения в больницы с отравлениями продуктами горения.