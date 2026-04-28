Дефицит бюджета России достиг 5,6 трлн рублей

Министерство финансов подвело итоги работы с главным финансовым документом страны за прошлый год. Ведомство зафиксировало нехватку средств в размере 5,6 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП. За этот период государство заработало 37,3 трлн рублей, а потратило значительно больше - 42,9 трлн. Несмотря на дефицит, доходы бюджета за год выросли на 1,5%. Эксперты министерства также рассчитали первичный структурный дефицит: с учетом всех кредитов он составил 1,2% ВВП. При этом чиновники использовали выделенные деньги почти полностью - план по расходам выполнили на 98,9%.

Значительную часть денег в общую казну принесла Москва. Столица обеспечила шестую часть всех доходов страны, перечислив в виде налогов 6 триллионов рублей. Еще 1,5 трлн рублей бюджет получил от продажи акцизов на табак и алкоголь. Эти поступления стали ключевыми статьями дохода в 2025 году. Однако ситуация с бюджетом на текущий период остается непростой, так как за первые три месяца нехватка денег уже превысила плановые показатели на весь 2026 год.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство изменит подход к тратам из-за растущего дефицита. Власти не планируют вносить официальные поправки в закон, но собираются перераспределить деньги внутри текущих расходов. По словам главы ведомства, министерство выделит самые важные направления и направит ресурсы в первую очередь на них. Таким образом правительство надеется сбалансировать экономику без радикального пересмотра утвержденных планов.

