Дефицит бюджета России достиг 5,6 трлн рублей

28 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Дефицит бюджета России достиг 5,6 трлн рублей

Министерство финансов подвело итоги работы с главным финансовым документом страны за прошлый год. Ведомство зафиксировало нехватку средств в размере 5,6 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП. За этот период государство заработало 37,3 трлн рублей, а потратило значительно больше - 42,9 трлн. Несмотря на дефицит, доходы бюджета за год выросли на 1,5%. Эксперты министерства также рассчитали первичный структурный дефицит: с учетом всех кредитов он составил 1,2% ВВП. При этом чиновники использовали выделенные деньги почти полностью - план по расходам выполнили на 98,9%.

Значительную часть денег в общую казну принесла Москва. Столица обеспечила шестую часть всех доходов страны, перечислив в виде налогов 6 триллионов рублей. Еще 1,5 трлн рублей бюджет получил от продажи акцизов на табак и алкоголь. Эти поступления стали ключевыми статьями дохода в 2025 году. Однако ситуация с бюджетом на текущий период остается непростой, так как за первые три месяца нехватка денег уже превысила плановые показатели на весь 2026 год.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство изменит подход к тратам из-за растущего дефицита. Власти не планируют вносить официальные поправки в закон, но собираются перераспределить деньги внутри текущих расходов. По словам главы ведомства, министерство выделит самые важные направления и направит ресурсы в первую очередь на них. Таким образом правительство надеется сбалансировать экономику без радикального пересмотра утвержденных планов.

Ранее сообщалось, что Краснодар стал лидером среди городов-миллионников (без учета Москвы и Петербурга) по бюджетным расходам, выделяя на одного жителя более 76 тысяч рублей в год из-за необходимости быстро строить инфраструктуру для растущего населения. В пятерку самых щедрых мегаполисов также вошли Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Новосибирск с показателями 65-67 тысяч рублей, в то время как в Омске, Уфе и Волгограде тратят почти вдвое меньше из-за низкого уровня зарплат и налоговых поступлений.

Теги: минфин, бюджет, деньги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети