В Екатеринбурге заменят дорожное ограждение гостевого маршрута

На гостевом маршруте в Екатеринбурге собираются сменить дорожное ограждение. Соответствующая заявка от мэрии города появилась на сайте госзакупок.

Речь идет об ограждениях на лицах Луганская и Машинная. Стоимость контракта составляет 10 млн 654 тыс. 130 рублей. Работы должны быть выполнены до 28 августа текущего года.

Подрядчик обязуется демонтировать 703 стойки и 700 секций металлического ограждения, подготовить щебеночное и бетонное основание, установить 735 новых стоек и 733 секции, окрасить их серым цветом эмалью марки ХВ-1100 и восстановить благоустройство. Гарантия на работы составит 1 год.

Демонтированные ограждения необходимо сдать в специализированную организацию, а вырученные деньги направить в городской бюджет.

Заявки принимаются до 6 мая включительно.