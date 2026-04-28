Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении Павла Губарева

Таганский суд Москвы прекратил рассмотрение дела в отношении Павла Губарева, "народного губернатора Донбасса". В деле, возбужденном в феврале 2026 года по статье о дискредитации армии, не нашли состава преступления.

На Губарева подали в суд из-за постов в соцсети о генерале Апти Алаудинове и спецназе "Ахмат". Экспертиза не нашла в этих сообщениях призывов или высказываний, которые бы дискредитировали армию.

В марте 2014 года в ходе протестов против киевских властей Губарева избрали народным губернатором Донецкой области, через неделю его арестовала СБУ. Летом того же года Губарева вернули донецкие ополченцы в рамках обмена. В руководство ДНР он не вошел. В 2022 году Павел Губарев поддержал проведение СВО и отправился служить рядовым.