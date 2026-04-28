28 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Ни денег, ни машины": свердловская полиция советует, как избежать уловок аферистов

В ГУ МВД по Свердловской области дали советы жителям региона, как избежать уловок различных мошенников. Как рассказал Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка полиции Валерий Горелых, на Среднем Урале одной из злободневных проблем по-прежнему остается обман граждан различного рода аферистами.

По его данным, только в первом квартале 2026 года ущерб, причиненный жителям региона, превысил миллиард рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году.

"Столь огромные суммы убытков законопослушных, но слишком доверчивых земляков, не могут не настораживать и не служить поводом для еще более наступательной профилактической работы с населением о том, как не стать жертвой злоумышленников. Сотрудникам свердловского гарнизона полиции с начала текущего года в результате комплекса предпринятых мер удалось снизить на 28,8% число преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт граждан, и еще на 34,3% фактов совершения мошеннических действий. Но любители легких денег не сидят сложа руки, они оперативно придумывают новые схемы обмана и совершенствуют уже известные", - отметил полковник Горелых.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

По его словам, одним из новых способов по отъему накоплений или кредитов у людей стали совершения афер при покупке легкового автомобиля из-за рубежа через интернет.

"Желание инвестировать в "железного коня" перед страхом повышения цен далеко не всегда заканчивается благополучно. Эту тему жулики тоже уже освоили и активно применяют. Приведу совсем свежий пример из города Березовского, где в лапы аферистов угодил рабочий местного ремонтно-механического завода. Мужчина с помощью сомнительного происхождения сайта во "всемирной паутине" решил приобрести за кордоном Volkswagen за 1 млн 630 тысяч рублей. На него тут же вышли не менее сомнительные личности, заверив, что нужную иномарку быстро доставят из Кореи автовозом – нужно лишь перевести на определенный счет нужную сумму, что счастливый хозяин будущей "ласточки" и сделал. Однако радость от скорой встречи с долгожданным приобретением так и не наступила. В итоге потерпевший остался без денег, без машины и без хорошего настроения на многие годы вперед. В ситуации сейчас разбирается полиция", - прокомментировал Валерий Горелых.

В свердловском МВД напоминают: комбинации с машинами или с иными товарами народного потребления могут быть самыми разными. Всегда нужно проявлять бдительность и все тщательно перепроверять, прежде чем довериться незнакомцам.

"Тем, кто решил взять машину не в салоне, чтобы не оказаться, как в вышеописанной истории, опасно соблазняться заманчивой стоимостью. Зачастую именно в этом и кроется подвох мошенников. Одним из надежных и проверенных способов купить себе поддержанный автомобиль, по мнению специалистов сыскного дела – пользоваться зарекомендовавшими и известными торговыми площадками", - резюмировал полковник Горелых.

Теги: мошенники, автомобили, полиция, уловки, МВД


