До семи увеличилось число жертв пожара на севере Москвы

В Москве потушили крупный пожар в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде. При возгорании погибли семь человек, 12 пострадали (девять из них госпитализированы), 31 человек спасен. В МЧС сообщили, что площадь возгорания превысила 1,4 тыс. кв. метров. Пожару была присвоена пятая, максимальная категория сложности.

О причинах пожара пока не сообщается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).