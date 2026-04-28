"Поступок закономерный": петербургский депутат-фигурант уголовного дела уходит на СВО

Депутат санкт-петербургского Заксобрания Александр Малькевич написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. 29 апреля коллеги-парламентарии рассмотрят его заявление, сообщил председатель ЗакСа Александр Бельский.

"Александр Малькевич принял решение отправиться на СВО. Поступок сильный, мужской и, в случае с Сашей - закономерный. Он награжден орденом Мужества, обладает боевым опытом и с первых дней специальной военной операции активно помогает фронту и освобождённым регионам. В стенах ЗакСа был автором и инициатором законопроектов, направленных на поддержку наших бойцов и сохранение памяти о героях Отечества. Александр Александрович постоянно на связи с защитниками Родины, многократно посещал военнослужащих, доставлял гуманитарные грузы, поэтому с реальной жизнью и задачами на фронте знаком не понаслышке. Уверен, его богатый опыт и компетенции будут крайне востребованы на передовой", - написал Бельский в Telegram.

Ранее было приостановлено членство Малькевича в "Единой России". Поводом стало уголовное дело о хищении 37 млн руб., выделенных из бюджета телеканалу "Санкт-Петербург" на освещение в сети деятельности горадминистрации. Малькевич ранее руководил этим телеканалом. Малькевичу на время следствия была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.