ЦБ РФ готовит правила легализации криптоинвестиций при сохранении запрета на платежи

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на "Альфа-саммите" заявила, что регулятор готов внедрить полноценные правила для рынка криптовалют. ЦБ по-прежнему считает цифровые монеты опасным и непредсказуемым активом, который легко попадает под санкции. Глава ведомства подчеркнула: позиция банка не изменилась - использовать криптовалюту для оплаты покупок внутри страны нельзя. Единственным законным средством платежа в России остается рубль, пишет ТАСС.

Несмотря на запрет расчетов, Центробанк хочет дать возможность честным инвесторам вкладывать деньги в криптоактивы. Для этого власти создадут легальную инфраструктуру, чтобы люди могли совершать сделки официально и понимали все риски. Набиуллина отметила, что такие правила помогут государству бороться с преступниками. По ее словам, во всем мире растет число нелегальных операций, где через криптовалюту отмывают доходы или уходят от налогов.

Новое регулирование разделит рынок на две части: добросовестные инвесторы получат понятные инструменты для работы, а правоохранительные органы - рычаги для пресечения теневых схем. Таким образом, регулятор планирует навести порядок в сфере цифровых финансов. Банк России намерен жестко контролировать все операции, чтобы защитить экономику страны и исключить использование криптовалют в преступных целях.

Сообщалось, что к 2027 году в России планируют полностью легализовать рынок криптовалют: Московская биржа подготовит технологии для торгов, а ЦБ и Минфин введут систему лицензирования для обменников и криптобирж. Согласно новому законопроекту, цифровые монеты станут инвестиционным инструментом, но останутся под запретом как средство платежа.