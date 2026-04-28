Чиновнику мэрии Магнитогорска вменили незаконную трату более 4 миллионов

45-летний бывший начальник управления транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска попал под уголовное преследование. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, 14 апреля – 31 августа 2025 гг. исполняющий обязанности начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска нарушил закон. Зная, что у бизнесмена нет автобусов большого класса, чиновник незаконно заключил с ним муниципальный контракт на перевозки пассажиров и багажа городским транспортом. Из бюджета Магнитогорска перечислено на это 8,1 млн рублей.

Если бы речь шла об автобусах среднего класса, цена контракта составила бы около 4 млн руб., то есть городской бюджет потерял больше 4 млн руб. Началось расследование, политика могут арестовать, сообщает управление СКР по Челябинской области.