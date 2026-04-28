За прозападную пропаганду о демократической Украине стыдно - иноагент Латынина*

За прозападную прессу и прозападные взгляды в России, в том числе касательно "демократической Украины", должно быть стыдно. В этом призналась уехавшая из России журналистка Юлия Латынина* (признана иностранным агентом).

Она отмечает, что годами либералы и западники говорили и до сих пор говорят, что на Украине нет никакого ущемления русских и русского языка. Но это неправда, потому что на Украине десятилетиями русское большинство обманывали, обещая дать русскому языку официальный статус. Это делал каждый президент, кроме Виктора Ющенко.

"После этого он приходил во власть – и сразу менял политику. Почему я это говорю, потому что больше всего испытываю испанский стыд за российскую проевропейскую прессу. Десятилетиями, пока это происходило, она нас уверяла, что никакой дискриминации нет, а кто говорит про дискриминацию, тот фашист и агент Путина", – отметила Латынина.

Она покинула Россию в 2017 году, но с некоторых пор критикует режим Зеленского. В 2025 году обратилась к "российской оппозиции", призвав увидеть "чистейшей воды нацизм" на Украине. Также заявила, что Украина в ее нынешнем виде вообще не имеет права на существование и является Антироссией. После этого Зеленский ввел против Латыниной санкции.