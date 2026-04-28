Четыре человека погибли в пожаре на севере Москвы, тушение продолжается

По меньшей мере четыре человека погибли во время пожара в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде на северо-западе Москвы. Еще минимум 12 человек пострадали, восемь из них госпитализированы. Спасателям удалось эвакуировать 31 человека. Между тем, по данным СМИ, в здании могут оставаться до 200 человек.