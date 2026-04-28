Четыре человека погибли в пожаре на севере Москвы, тушение продолжается
По меньшей мере четыре человека погибли во время пожара в строящемся здании во 2-м Амбулаторном проезде на северо-западе Москвы. Еще минимум 12 человек пострадали, восемь из них госпитализированы. Спасателям удалось эвакуировать 31 человека. Между тем, по данным СМИ, в здании могут оставаться до 200 человек.
Пожару присвоена максимальная, пятая категория сложности. Пожарные службы запросили помощь авиации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).