Владимир Соловьев извинился перед Викторией Боней и пообещал помочь птицам в Анапе

Журналист Владимир Соловьев в эфире программы "Полный контакт" извинился перед Викторией Боней за свои грубые высказывания. Он признал, что вел себя слишком эмоционально и должен был внимательнее следить за словами в прямом эфире. Соловьев объяснил: его возмутило заявление Бони о том, что россияне боятся президента. Сам ведущий уверен, что народ любит Владимира Путина, а не испытывает страх. Чтобы загладить вину, журналист пообещал отправить личные деньги в Анапу на спасение птиц, которые пострадали от разлившейся нефти, пишет ТАСС.

Во время дебатов 28 апреля Соловьев предположил, что обращение Бони к президенту могли заказать западные СМИ. Блогер эти обвинения отвергла и заявила, что никто ей не платил, а все темы она придумала сама. До этого эфира Виктория собиралась подать в суд на Соловьева, депутата Виталия Милонова и дизайнера Артемия Лебедева за ненависть к женщинам. Однако в этот раз ведущий попросил не считать его "главным мизогином" страны и признал свою неправоту.

В конце разговора Соловьев и Боня обсудили идею создать общую площадку, где они смогут собирать жалобы граждан и помогать им. Ведущий подчеркнул, что выделит деньги на экологическую помощь именно из своего кармана, а не из средств фонда. Таким образом, вместо судебного иска стороны решили подумать о совместной работе и благотворительности.

Ранее Виктория Боня со слезами на глазах сообщила фанатам, что Кремль отреагировал на ее видеообращение к Владимиру Путину: Дмитрий Песков подтвердил, что профильные ведомства уже решают поднятые ею вопросы. В своем ролике блогерша затронула острые проблемы страны - от наводнения в Дагестане и блокировок интернета до разлива мазута в Анапе и изъятия скота у фермеров в Новосибирской области.