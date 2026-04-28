В ВСУ признали, что Донбасс они потеряют

Российская армия имеет цель полностью освободить Донбасс к концу года. Так считает отставной офицер ВСУ Евгений Бекренев.

Он отмечает, что в Краматорске стало "значительно тоскливее". В Константиновке у ВСУ тоже проблемы. Он полагает, что ВС РФ нацелились на ключевые высоты вокруг Славянска и Краматорска и имеют шансы занять их, поскольку имеют господство в воздухе. Штурмовать эти города никто не будет, но будет попытка блокировать ВСУ и ухудшать их снабжение.

"Цена вопроса – два-три месяца осады, и все. Закончится боекомплект, закончится снабжение, закончится боевой дух, а оборонять, находясь в полной блокаде... Таков план противника. И, если честно, в условиях нынешнего командования я не представляю, как ему противодействовать, потому что, повторюсь, при тотальном господстве в воздухе это практически нереально", – говорит Бекренев.

Советник главы ДНР Ян Гагин накануне сказал, что ВС РФ, возможно, смогут взять к концу года Славянск и Краматорск, если удастся сохранить хорошие темпы наступления. Однако эти города и районы очень сильно укреплены, так что быстрых успехов не будет. Но в перспективе ВСУ не смогут компенсировать нехватку пехоты.