28 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Краснодар возглавил рейтинг городов-миллионников по расходам на жителей

Краснодар занял первое место среди городов-миллионников по бюджетным расходам на одного жителя. Если не считать Москву и Петербург, то именно здесь власти тратят больше всего - свыше 76 тысяч рублей на человека в год. Эксперты сервиса "Т-Ж" объясняют это тем, что город быстро растет. Чтобы успеть за приростом населения, Краснодар активно строит новые школы, детские сады и коммунальные объекты. В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Новосибирск, где тратят по 65-67 тысяч рублей на каждого горожанина, пишет "КП".

Меньше всего на жителей выделяют Омск, Уфа и Волгоград - от 37 до 40 тысяч рублей. Это почти в два раза меньше, чем в Краснодаре. Специалисты связывают такие низкие цифры с небольшими зарплатами в этих городах, ведь бюджеты мегаполисов во многом зависят от подоходного налога. При этом самые огромные суммы тратят города Крайнего Севера и Дальнего Востока. Например, в Салехарде на одного человека уходит 296 тысяч рублей, а в Южно-Сахалинске - 235 тысяч. Жизнь там стоит дороже из-за сурового климата, сложной логистики и высоких цен на строительство.

В начале 2026 года эксперты также оценили общее качество жизни в стране. Лучшими городами по социальным и экономическим факторам стали Москва, Грозный, Сочи и Санкт-Петербург. Самый быстрый рост доходов в первом квартале показали Батайск, Евпатория и Севастополь. При этом больше всего денег в месяц получают жители Москвы (96 тысяч рублей), Петербурга (94 тысячи) и Екатеринбурга (81 тысяча). Исследователи учитывали при расчетах как уровень зарплат, так и развитие городской среды.

Сообщалось, что средний размер ипотеки в России за год подскочил на 23%, достигнув почти 5 млн рублей, при этом спрос на семейные кредиты упал на 40% из-за ужесточения правил выдачи. Эксперты прогнозируют рост рынка в 2026 году только при условии снижения ставок до 10–12%, так как нынешние условия остаются неподъемными для большинства.

