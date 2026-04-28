Песков: Парад 9 Мая, разумеется, состоится

Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, Парад состоится", - цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, Кремль своевременно проинформирует о формате проведения Парада.

Отметим, ряд регионов в этом году не будет проводить массовые уличные шествия на 1 и 9 мая. В некоторых городах власти приняли решение отменить и Парад Победы. А в Екатеринбурге время проведения Парада Победы 9 Мая сократили до 30 минут, что вдвое меньше прошлогодних показателей.