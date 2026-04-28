СК раскрыл подробности уголовного дела против мэра Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщает Следственный комитет РФ.

Также задержаны его заместитель, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений городской администрации и директор одного из санаториев города.

Уголовное дело связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1300 кв.м., расположенного на территории санатория. По данным следствия, глава города потребовал за покровительство от представителя строительной организации взятку. В частности, речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах Мавлиева.

Ранее сообщалось, что Мавлиева задержали на рабочем месте и доставили на допрос. У двух его заместителей прошли обыски. Предварительно, поводом для задержания мэра стала продажа земельного участка, принадлежавшего санаторию "Радуга".