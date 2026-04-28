Школьники просят добавить мемы в уроки литературы

Большинство российских школьников (88%) хотят изучать литературу с помощью мемов. Они уверены, что забавные картинки делают классические книги понятнее и интереснее. К такому выводу пришли эксперты сервиса "Литрес" и платформы ЕГЭLand после опроса 900 учеников, сообщает ТАСС. Исследование показало, что современные дети обладают клиповым мышлением, поэтому они лучше воспринимают краткую и образную информацию.

Почти все участники опроса (93%) признались: мемы в интернете помогают им запоминать сюжеты и образы героев. При этом ребята не только сидят в соцсетях, но и активно читают: 63% опрошенных делают это постоянно, а 19% открывают книгу каждый день. В среднем школьники тратят на соцсети от одного до двух часов в сутки, и 86% из них регулярно видят там шутки на литературные темы.

Самым подходящим произведением для создания мемов дети назвали "Преступление и наказание" Достоевского. Также в тройку лидеров вошли "Евгений Онегин" Пушкина и "Горе от ума" Грибоедова. Главным героем для интернет-шуток школьники считают Родиона Раскольникова, за ним следуют Илья Обломов и Григорий Печорин. Ученики уверены, что такая подача материала сделает уроки доступнее для молодежи.

Кстати, с 2027 года школьные программы для 4-9 классов сократят на 15-30%, чтобы избавить учеников и учителей от чрезмерной нагрузки. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что из обучения уберут лишние темы, которые вызывали переутомление у детей, проводящих за учебой до 10 часов в день.