Набиуллина напомнила о "задаче" ЦБ: "Унести чашу с пуншем в разгар вечеринки"

Центральный банк не виноват в падении темпов прироста ВВП, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на "Альфа-Саммите".

"Процитирую одного из руководителей ФРС Уильяма Мартина, который говорил, что задача центральных банков в том, чтобы унести чашу с пуншем во время разгара вечеринки. Именно это и позволяет поддерживать финансовую, ценовую стабильность в общественных интересах. Иногда нас обвиняют, что мы замедляем экономический рост. Но, поверьте, у нас по сути нет выбора в текущей ситуации - высокая инфляция или высокий рост", - сказала Набиуллина.