28 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование В России
Фото: Накануне.ru

В России создадут единые учебники по музыке и рисованию к 2028 году

Минпросвещения разрабатывает общие государственные учебники по музыке и изобразительному искусству для всех классов. Министр Сергей Кравцов сообщил "РГ", что специалисты закончат подготовку книг в 2028 году, а через три года после этого школы начнут учить по ним детей. Глава ведомства рассказал об этом на открытии финала всероссийской олимпиады по искусству, который проходит в Гимназии имени Примакова. Там за победу борются 322 школьника из 77 регионов страны.

Сергей Кравцов уверен: хотя ученики не сдают экзамены по творческим предметам, эти дисциплины важны так же, как и математика или русский язык. По мнению министра, музыка и ИЗО помогают воспитать разностороннего человека, а любовь к культуре точно пригодится ребятам в будущем. Директор гимназии Майя Майсурадзе добавила, что искусство - это особый язык, который объединяет людей из разных стран и эпох.

Сейчас финалисты олимпиады выполняют письменные и творческие задания. Они показывают, как понимают историю культуры и умеют ли находить связи между разными направлениями в искусстве. Победители и призеры получат право поступить в профильные вузы без экзаменов. Эти льготы будут действовать четыре года, а само соревнование Минпросвещения проводит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Ранее депутаты от партии "Новые люди" предложили официально разрешить школьникам использовать электронные книги на уроках и уже направили соответствующее обращение в Минпросвещения. Сейчас в школах возникла путаница: цифровые ресурсы разрешены, но из-за запрета смартфонов учителя часто не допускают и устройства для чтения. 

