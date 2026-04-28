В Кремле предсказывают опустение китайским городам к концу 21 века

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин рассказал о "демографической катастрофе", к которой приближается мир, но при этом обошелся без упоминания ситуации в нашей стране вообще. В его презентации на форуме "Открытый диалог" демографии в России была посвящена только одна фраза: "В России мы уделяем приоритетное внимание теме демографии, и меры по улучшению ситуации будут еще усилены".

Основная часть разговора про демографический мегатренд у Орешкина была посвящена проблемам Китая. "Китай через 5-10 лет пройдет пик городского населения, а к концу 21 года половина китайских городов опустеет, потому что там не будет населения для жизни. В отдельных регионах Китая уже видна эта тенденция. Число пустующих детских садов в Китае уже сейчас растет по экспоненте. На двух пожилых в Китае будет приходиться один трудоспособный человек", - переживает за КНР Орешкин.

"Мы приближаемся к пику численности населения. Пик уже близко, скоро население пойдет вниз. Суммарный коэффициент рождаемости снижается ниже уровня воспроизводства", - говорит Орешкин, не уточняя, что в РФ коэффициент в последний раз превышал 2,1 (уровень воспроизводства населения) 40 лет назад.