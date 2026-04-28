На Южном Урале мать погибшего участника СВО перевела мошенникам 13,5 миллиона

В Увельском районе Челябинской области 67-летняя мать погибшего участника специальной военной операции (СВО) передала мошенникам 13,5 млн руб.

Пострадавшая пришла к полицейским и рассказала, как стала жертвой мошенников. В конце марта ей позвонил якобы сотрудник военкомата и сообщил, что для получения дополнительной награды за погибшего необходимо отправить копию паспорта. Женщина выполнила требование через мессенджер.

Затем ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником Росфинмониторинга, и заявила, что паспортными данными пенсионерки завладели мошенники. Они якобы пытаются снять деньги с накопительного счёта. Чтобы сохранить сбережения, их нужно обналичить и передать сотруднику "казначейства".

На следующий день в мессенджере с потерпевшей связался лже-представитель силового ведомства. Он сообщил, что женщина должна помочь в поисках мошенников. Напуганная пенсионерка выполнила инструкции: сняла 13,5 млн руб. и на следующий день передала все наличные прибывшему "курьеру-инкассатору". Всё это время жертву держали в психологическом напряжении, её действия координировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД по Челябинской области.