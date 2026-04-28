Сергей Кравчук сообщил, что в 2026 году в Хабаровске благоустроят скверы «Сокольники», «Воинам-арсенальцам» и новый сквер по улице Калараша

Отчитываясь накануне перед Хабаровской городской думой Сергей Кравчук подробно рассказал о результатах работы в сфере благоустройства города. По его словам, за последние 3 года в Хабаровске были отремонтированы 545 дворов, финансирование этих работа за счет всех бюджетов и с участием средств граждан составило 1 млрд 125 млн рублей. А благодаря участию в нацпроектах благоустроены 12 скверов в разных районах города на сумму 189 млн рублей.

«На этот год запланированы работы в скверах – «Сокольники», «Воинам-арсенальцам» и по улице Калараша по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. – За выбор территорий проголосовало почти 63 тысячи хабаровчан. В них будут оборудованы детские игровые зоны, зоны для прогулок и отдыха, малые архитектурные формы».

Мэр отметил, что ежегодно растет активность горожан в решении вопросов благоустройства. Так, на сегодняшний день в Хабаровске создано 547 территориальных общественных самоуправлений (ТОС). например, ТОС «Муравейник» активно участвует в благоустройстве своего двора и в конкурсах. Ранее «Муравейник» стал победителем краевого конкурса. Из 2 тысяч заявок были выбраны 700, среди которых оказался и "Муравейник". И теперь здесь появятся антивандальный теннисный стол, турники и лавочки.

«Люди, которых объединил институт ТОС, могут гордиться своими дворами, - отметил мэр Хабаровска. - За 5 лет реализовано 407 проектов на сумму 427 млн рублей. Наша работа с ТОСами отмечена Дипломом соискателя Всероссийской премии «Служение» в номинации «Инициатива каждого – общий успех». Активность жителей будем поддерживать и дальше. Поручаю экономическому блоку рассмотреть на 2027 и последующие годы увеличение грантового фонда ТОС с 20 до 30 млн рублей. Рассчитываю на депутатов городской думы в поддержке этой инициативы».

Также глава города сообщил, что на особом контроле администрации города находится реновация двух главных бульваров – Амурского и Уссурийского, которые являются приоритетными проектами мастер-плана Хабаровска.

«Новый облик сделает два основных бульвара визитной карточкой Хабаровска. Уже в мае этого года приступим к работам по первому этапу: на Уссурийском бульваре от Пушкина до Шеронова; Амурском бульваре – от железнодорожного вокзала до Дикопольцева», - сообщил Сергей Кравчук.

За счет частных инвестиций в этом году на Уссурийском бульваре появится сквер – символ дружбы между Хабаровском и белорусским городом Могилев. А в парке Гайдара установят новые аттракционы. Уже в мае будет заключена концессия на благоустройство сквера «Курочкин парк» для жителей микрорайона имени Горького.