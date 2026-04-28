Длинные майские выходные в Свердловской области будут дождливыми и теплыми

Синоптики составили прогноз погоды в Свердловской области на длинные майские выходные, посвященные Дню весны и труда. Будет дождливо, но при этом тепло.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 1 мая небольшие осадки вероятны в основном в горах и на севере области, а температура ожидается близкой к норме. 2 мая под влиянием очередного атмосферного фронта дожди ожидаются в большинстве районов, включая Екатеринбург. В этот день будет облачно и прохладно.

А 3-4 мая синоптики ожидают хорошую погоду с солнцем. Воздух прогреется до 12-17 градусов.

Проведенный ранее опрос показал, что жители Екатеринбурга будут находиться в майские праздники дома.