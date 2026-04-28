В интернете объем контента, созданного ИИ, превысил то, что создали люди

Искусственный интеллект – "это самое большое технологическое изменение нашего поколения", заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Открытый диалог".

"ИИ изменит все сферы нашей жизни, это самое большое технологическое изменение нашего поколения. Прорыв произошел в 2023 году, когда обществу стали доступны технологии генеративного ИИ. И сейчас мы переходим в стадию физикализации, когда ИИ выходит в физический мир. Снижается стоимость применения моделей", - рассказал об основных трендах представитель Кремля.

В своей презентации Орешкин указал, что сейчас контент, сгенерированный ИИ, уже превышает то, что было создано человеком (речь о контенте в интернете).

"Почти сравнялось время, которое люди тратят на общение с ИИ и которое тратят на поиск в сети", - добавил Орешкин.

"Вся американская программа полетов на Луну "Аполлон" стоила 215 млрд долларов, и только в 2025 году вложения в ИИ вложения превысили 400 млрд долларов (все в ценах 2025 года)", - прокомментировал Орешкин объемы финансирования новой технологии.

Он также заявил о важности существования суверенного ИИ: "Если вы пользуетесь решением третьей страны, вы не контролируете ситуацию, в конце концов, кто-то вмешается в вашу экономическую деятельность и в вашу жизнь".