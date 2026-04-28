СМИ: Задержан мэр Уфы Мавлиев

Сотрудники ФСБ задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева в его кабинете, сообщает Baza.

Чиновника доставили на допрос в местное управление Следственного комитета. У двух его заместителей проходят обыски, пишет телеграм-канал.

Предварительно, поводом для задержания Мавлиева стала продажа земельного участка, принадлежавшего санаторию "Радуга". Mash пишет, что чиновники отмежевали там участок и продали без торгов своим людям.

Ранее в отношении генерального директора санатория Айгуль Винниковой было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, ее подозревают в незаконной приватизации и распродаже социальных объектов.