9 мая Вахту Памяти на площади Славы в Хабаровске будут нести ученики кадетской школы

Ребята из кадетской школы города Хабаровска признаны победителями традиционного городского смотра-конкурса среди отрядов Почетного караула образовательных учреждений за право несения Вахты памяти на посту № 1 на мемориальном комплексе у Вечного огня.

В смотре-конкурсе участвовали учащиеся нескольких учебных заведений города - отряды кадетской школы № 1 имени Ушакова, 15, 26, 29, 38, 49, 46, 67, 87, лицеев «Звездный», «Ритм» и Экономической гимназии. Практически все юные хабаровчане продемонстрировали высокое мастерство исполнения различных военных ритуалов — смену караула, маршировку и общую строевую подготовку.

По итогам городского смотра- конкурса лучшим был признан отряд кадетской школы № 1 имени Ушаков. Именно эти юноши и девушки получили право нести вахту непосредственно в День Победы. Второе место у команды лицея «Звездный», а на третьем - ребята из школы № 29. Им предстоит заступить на Пост № 1 и осуществлять Вахту памяти 22 июня и 3 сентября.

Как сообщили в администрации Хабаровска, при этом всем участникам городского смотра-конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки и умения и таким образом отдать дань памяти героям войны в период в период с 1 по 10 мая и 12 июня.