33 человека пострадали, трое погибли в результате непогоды в трех регионах РФ

В результате прохождения мощного циклона в Москве, Московской и Самарской областях пострадали 36 человек, в том числе пять детей. Из них трое, в том числе один ребенок, погибли. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, 33 пострадавшим, среди которых четыре ребенка, медицинская помощь оказана амбулаторно.

За два дня непогоды повалено более 2 тысяч деревьев, повреждены 1070 автомобилей. Без энергоснабжения остаются более 70 тысяч человек.

Ранее синоптики сообщили об аномальных погодных явлениях в разных регионах России: снегопад в Москве, ураганный ветер в Поволжье и 30-градусая жара в Сибири. В Московской области полсотни поселков остались без электроснабжения из-за обрывов на ЛЭП в результате обильных снегопадов. В Самарской области ребенок и двое мужчин погибли в результате урагана. Ветер в регионе был настолько сильным, что на автомобильной дороге перевернуло грузовик с прицепом.