В Тюменской области пересмотрят выплаты единого пособия многодетным семьям

В Тюменской области пересмотрят выплаты единого пособия многодетным семьям, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Региональное отделение СФР в автоматическом режиме назначит единое пособие семьям, чей доход превышает лимит по условиям не более чем на 10%. Важно – пересмотрят заявителей, которые обращались за продлением пособия в этом году, но получили отказ.

Выплату назначат: если среднедушевой доход превышен не более чем на 10 % от прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания (в Тюменской области – прожиточный минимум на душу населения составляет 18 939 рублей), заявление подано в последний месяц периода, на который было назначено единое пособие, или в течение трех месяцев после его окончания.

"Новое правило применяется только в том случае, если единственной причиной отказа в пособии было превышение дохода. Воспользоваться таким правом многодетные семьи могут лишь один раз в течение всего периода реализации права на единое пособие. Выплата будет назначена в размере 50% регионального прожиточного минимума на детей – в Тюменской области это 9 185,50 рублей на ребенка – и с месяца подачи заявления", – отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.