Ашинский метзавод в 2025-ом получил убыток 1,4 миллиарда

"Ашинский металлургический завод" опубликовал отчётность за 2025 г.

Согласно ей, чистый убыток предприятия в 2025 г. составил 1,4 млрд руб. В ушедшем году предприятие нарушило некоторые ограничительные условия, предусмотренные кредитными договорами с банками, и не получило вейверы от банков до отчётной даты.

Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" – одно из наиболее динамично развивающихся металлургических предприятий России, расположенное на основных транспортных магистралях России в Уральском Федеральном округе. Оно проделало путь от небольшого железоделательного завода до одного из уникальных металлургических предприятий Урала.

Сегодня ПАО "Ашинский метзавод" – компактное, современное, многопрофильное производство, входящее в пятерку лучших поставщиков толстолистового проката из углеродистых, низколегированных, конструкционных и легированных марок сталей.