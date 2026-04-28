Суд взыскал с водителя тобольского ПАТП ущерб от двух ДТП

Тобольский районный суд обязал водителя "Тобольского ПАТП", возместить предприятию материальный ущерб, причиненный в результате двух дорожно-транспортных происшествий, а также оплатить судебные расходы. Общая сумма взыскания составила 84 657 рублей, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 22 августа 2022 года водитель, управляя автобусом "ПАЗ 320414-05", допустил столкновение с ранее двигавшимися автомобилями "КИА Церато" и "Шевроле Клан", а затем и с автобусом "ЛИАЗ". В результате данного ДТП двое пассажиров автобуса "ПАЗ" получили травмы. Дело об административном правонарушении было прекращено в связи с истечением срока давности.



Второе ДТП с участием этого водителя произошло 23 декабря 2023 года. Управляя автобусом "ЛИАЗ 525660", водитель совершил наезд на дорожный знак и опору электроосвещения. Постановлением суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.33 КоАП РФ и оштрафован на 5 000 рублей.



Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил иск "Тобольское ПАТП". С водителя взысканы: 45 121,08 рублей – ущерб от ДТП 22 августа 2022 года (исчисленный как средний заработок), 35 536,03 рублей – ущерб от ДТП 23 декабря 2023 года, а также 4 000 рублей – расходы по оплате государственной пошлины.