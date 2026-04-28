На руднике в Бурятии шесть человек попали под завал из-за схода лавины

Сход снежной массы произошел на руднике "Ирокинда" в Муйском районе Бурятии, сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел во время расчистки технологической дороги. В работах участвовали девять человек, трое выбрались сами, еще шесть остаются под завалами.

На место происшествия вылетел вертолет со спасателями.

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".

Ранее в Кузбассе горняков эвакуировали из шахты "Талдинская-Западная" из-за задымления. 122 человека были выведены на поверхность.