Голосование по объектам благоустройства в Екатеринбурге: городу нужно еще 236 тысяч голосов

С начала голосования за благоустройство парков по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни" выбор сделали уже почти 54 тысячи екатеринбуржцев. Городу необходимо набрать еще около 236 тысяч голосов, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас безусловным лидером на данный момент является бульвар по улице Культуры – его выбрали почти 9 тысяч человек.

Второй по популярности – Основинский парк (порядка 6 тысяч голосов).

Третье место делят сквер у Драмтеатра и парк "Семь ключей" – каждый набрал более 5,5 тысячи голосов.

Бульвар по улице Культуры был заложен в 1930-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как "проспект Культуры" – именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. К 1960-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 1980-х годов улица стала полностью пешеходной.

В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских Комиссаров, его протяженность – около 1,3 километра. В соответствии с названием и идеей создания гармоничного социалистического города, вложенной при создании бульвара, на нем сосредоточены крупные учреждения культуры: Екатеринбургская академия современного искусства, Культурный центр "Орджоникидзевский" и Дворец народного творчества.

Если объект станет победителем, здесь обновят покрытия тротуаров и освещение, высадят растения.

В мэрии отмечают, что проголосовать за благоустройство бульвара по улице Культуры или другого общественного пространства (всего 17 парков-участников) можно до 12 июня – как с помощью волонтера, так и на портале Госуслуг. На сайте доступны адреса территорий, предварительные концепции их благоустройства и контакты общественных кураторов: они помогут популяризировать объекты и ответят на возникающие вопросы.

Напомним, за годы реализации национального проекта в Екатеринбурге благоустроены 11 общественных территорий: парк "Зеленая роща", набережная реки Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, линейный парк "Солнечные аллеи" в микрорайоне Солнечный и другие. В 2025-м победителем голосования стал участок набережной рек Исети и Ольховки. Екатеринбург в прошлом году набрал 393 285 голосов, и это стало рекордом для города и третьим результатом после Москвы и Санкт-Петербурга.