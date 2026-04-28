Три мирных жителя погибли из-за атак БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, житель села Вознесеновка Шебекинского округа получил смертельные травмы после удара БПЛА по автомобилю.

В селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась семья. Мужчина и женщина скончались до приезда скорой. Их 16-летний сын доставлен в больницу.

Ранее Гладков сообщил, что с начала 2026 года в Белгородской области погибли 57 мирных жителей, ранено – 487 человек. Также с 1 января более 3 тыс. домов и квартир повреждено и разрушено, более 1 тыс. автомобилей сожжено или повреждено.