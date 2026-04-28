Производитель бытовой техники выпустил авто с ракетными двигателями

Компания Dreame, которая обычно делает пылесосы, представила свой первый суперкар Nebula Next 01 Jet Edition. Новинка разгоняется до 100 км/ч быстрее чем за секунду благодаря паре твердотопливных ракетных ускорителей. Еще прошлым летом бренд обещал создать машину быстрее Bugatti Chiron, и инженерам удалось воплотить эту идею в жизнь. Разработчики адаптировали технологии из авиакосмической отрасли для обычных дорог: силовая установка выдает мощное усилие в 100 килоньютонов и срабатывает всего за 150 миллисекунд, пишет "РГ".

Вместо привычных литиевых батарей конструкторы установили в автомобиль современный твердотельный аккумулятор. Он вмещает больше энергии и работает безопаснее во время зарядки. За управление отвечает полностью электронная система, которая реагирует на команды водителя быстрее чем за одну миллисекунду. Эта технология позволяет машине легко маневрировать в сложных ситуациях: суперкар умеет разворачиваться на одном месте, парковаться в узких карманах и удерживать равновесие, даже если у него внезапно лопнет колесо.

В то же время в Калуге холдинг "АГР" и компания Defetoo запустили новый завод, который уже начал серийно выпускать двигатели для российских автомобилей. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, предприятие планирует собирать от 150 до 300 тысяч моторов в год, что поможет максимально локализовать производство машин в регионе.