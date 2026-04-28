Производитель бытовой техники выпустил авто с ракетными двигателями

28 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.ru

Производитель бытовой техники выпустил авто с ракетными двигателями

Компания Dreame, которая обычно делает пылесосы, представила свой первый суперкар Nebula Next 01 Jet Edition. Новинка разгоняется до 100 км/ч быстрее чем за секунду благодаря паре твердотопливных ракетных ускорителей. Еще прошлым летом бренд обещал создать машину быстрее Bugatti Chiron, и инженерам удалось воплотить эту идею в жизнь. Разработчики адаптировали технологии из авиакосмической отрасли для обычных дорог: силовая установка выдает мощное усилие в 100 килоньютонов и срабатывает всего за 150 миллисекунд, пишет "РГ".

Вместо привычных литиевых батарей конструкторы установили в автомобиль современный твердотельный аккумулятор. Он вмещает больше энергии и работает безопаснее во время зарядки. За управление отвечает полностью электронная система, которая реагирует на команды водителя быстрее чем за одну миллисекунду. Эта технология позволяет машине легко маневрировать в сложных ситуациях: суперкар умеет разворачиваться на одном месте, парковаться в узких карманах и удерживать равновесие, даже если у него внезапно лопнет колесо.

В то же время в Калуге холдинг "АГР" и компания Defetoo запустили новый завод, который уже начал серийно выпускать двигатели для российских автомобилей. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, предприятие планирует собирать от 150 до 300 тысяч моторов в год, что поможет максимально локализовать производство машин в регионе. 

Теги: авто, техника, машина


