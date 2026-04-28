В Тюмени мигранта будут судить за работу курьером у мошенников

В Тюмени будут судить 23-летнего мигранта по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в апреле 2025 года обвиняемый вошел в состав организованной группы и принял участие в хищении денежных средств у пенсионера посредством телефонного мошенничества.

Соучастники позвонили потерпевшему и сообщили ему, что неустановленные лица пытаются похитить его накопления в банке. Одновременно они предложили пенсионеру снять все деньги и передать курьеру для размещения в другом "безопасном" банке. Для убедительности был изготовлен поддельный документ кредитного учреждения о приемке денежных средств для передачи пенсионеру после получения денег.



По указанию "кураторов" подсудимый прибыл в Тюмень, получил от соучастника похищенные у пенсионера 1,9 млн рублей и, в целях конспирации, передал их другому участнику группы, после чего был задержан сотрудниками полиции.



Потерпевший заявил гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.



Уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство.