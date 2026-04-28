В Вологодской области закрыли все "наливайки" и точки продажи вейпов в домах

В Вологодской области вслед за алкомаркетами закрыли все торгующие алкоголем заведения общепита в жилых домах и точки продажи вейпов. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, к 1 мая в регионе закрыли более 125 "наливаек" и 316 точек продажи вейпов.

"Однако на этом работа не заканчивается. Ведем ее в постоянном режиме", - написал Филимонов в Max.

Напомним, с марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах. С 1 марта 2026 года правила продажи алкоголя стали еще более строгими.

В августе прошлого года Филимонов объявил, что сеть "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. Глава региона заявил, что сеть сама подала заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем. Основатель сети Сергей Студенников назвал эти слова "ложью". После этого губернатор прокомментировал ситуацию, мол, сами магазины никто не закрывает, они могут продавать продовольственные товары, но не алкоголь.