В ЕС не хотят нас видеть - украинский дипломат

Большинство стран Европы не хотят видеть Украину членом ЕС и только на словах поддерживают евроинтеграцию. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Его спросили, может ли Украина стать членом ЕС в ближайшей перспективе. На что он ответил, что правящий режим настроил людей, что их вот-вот примут в ЕС и фактически будут содержать, выделяя европейские субсидии, чтобы у украинцев был европейская пенсия. "Но это неправда, такого не может быть", - сказал Чалый.

По его словам, в нынешнем состоянии принимать Украину никто не будет. К тому же киевский режим, по оценке экспертов, выполнил требования ЕС всего на 9%. В таких условиях Киев может еще десятки лет просить принять его в Европу, но это ничего не даст, а евролидеры будут улыбаться и говорить, что нужно работать дальше, как это и происходит сейчас.

Также многие страны ЕС не хотят пускать Украину на европейский рынок, так как им не нужны дешевые товары от конкурентов, признал украинский дипломат.

Как сообщало Politico, ведущие страны ЕС: Франция, Германия, Италия и Нидерланды - не хотят и слышать об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр также заявил, что не приемлет никакого ускоренного принятия Украины в ЕС, так как она воюет.