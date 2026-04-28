В Туапсе эвакуируют жителей из-за пожара на нефтезаводе после атаки дронов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что спасатели в Туапсе вывозят жителей ближайших к предприятию домов в безопасное место. Власти открыли пункт временного размещения в местной школе №6, чтобы обеспечить людей всем необходимым.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что эвакуация касается жителей улиц Кошкина, Пушкина и соседних переулков. Чиновники направили специальные автобусы к домам №41 и №43 на улице Пушкина, чтобы забрать горожан. Сейчас экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, а руководство региона следит за безопасностью жителей в зоне ЧП.

Сообщалось, что на нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников, пострадавших нет. В ликвидации огня задействованы 122 спасателя, а из-за угрозы новых атак в аэропортах региона ввели ограничения на полеты.